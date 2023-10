Volley, B1: Luvo Barattoli Arzano sul campo dell'Hub Ambiente Teams Catania De Siano: "Il livello di quest’anno è sicuramente più alto rispetto all’anno scorso".

Prima trasferta siciliana per la Luvo Barattoli Arzano impegnata domani (sabato 14 ottobre alle ore 17) sul campo dell'Hub Ambiente Teams Catania. Arbitri dell’incontro Giovanni La Mantia e Gabriele Lunardi. La squadra arriva all'appuntamento contro una vecchia conoscenza del girone dopo aver ben figurato a partire dal secondo set vinto nell'esordio casalingo contro il Castellana Grotte.

Le siciliane sono reduci dal successo in cinque set in casa della Pallavolo Crotone. Un tie-break vinto allo sprint finale, dopo una gara dall'andamento equilibrato. C'è interesse per vedere all'opera il sestetto su di un campo di certo non facile da espugnare come spiega la schiacciatrice Marianna De Siano: “Una squadra cresciuta rispetto all’anno scorso. Hanno cambiato un po’ di elementi crescendo in qualità. Ci siamo preparati a questo incontro partendo da quelle che sono state le cose che non hanno funzionato la scorsa settimana. Abbiamo lavorato con la nostra consueta concentrazione per essere pronte a giocare nel migliore dei modi”.

Quella in casa dell'Hub Ambiente Teams Catania è la prima di due trasferte consecutive in terra siciliana. Dopo il primo turno di riposo stagionale in programma sabato prossimo, alla ripresa ci sarà ancora da scendere lungo lo stivale per affrontare il Terrasini.

“Il livello di quest’anno -prosegue Marianna De Siano- è sicuramente più alto rispetto all’anno scorso. Per tutte le squadre ci sarà uno stimolo ulteriore per migliorarsi ed approcciare nel migliore dei modi a tutte le gare di campionato. Andiamo avanti per la nostra strada, studiando gara dopo gara il percorso migliore per fare avanzare in classifica la Luvo Barattoli Arzano”.

Sul fronte giovanili da segnalare la tripla convocazione azzurra per le atlete dell’Arzano Volley. Dal 30 ottobre a Barletta a disposizione del Club Italia del sud ci saranno Giada Ianuale (2007) e Giulia Russo (2009).

Ad accoglierle il nutrito staff tecnico composto, fra gli altri, dai tecnici Daniele Turino e Angelo Polignano, il direttore tecnico Marco Mencarelli e il tecnico federale Pasquale D’Aniello. Al gruppo si aggiungerà giovedì 2 novembre anche Erika Valentina Ionovoci (2008). Tre atlete in un solo colpo, ulteriore dimostrazione della qualità del lavoro sulle giovani svolto dall’Arzano Volley.

Buone notizie dal fronte strutture. Riapre la palestra di Piazza Dei Martiri. L’Arzano Volley è doppiamente felice per questa notizia. “Un campo portafortuna -racconta coach Antonio Piscopo- perché proprio fra quelle mura abbiamo conquistato la nostra storica promozione nella serie A di pallavolo femminile”.