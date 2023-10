Serie A Basket: Gevi Napoli ko a Brescia, vince la Germani 80-71 Buona prestazione al PalaLeonessa A2A, ma non basta agli azzurri per piazzare il tris

Prima sconfitta in campionato per la Gevi Napoli: finale di 80-71 al PalaLeonessa A2A e vittoria per la Germani Brescia. La squadra partenopea si conferma su ottimi standard, ma nel momento clou i padroni di casa accelerano e trovano i canestri utili per il successo e per la vetta in compagnia della Virtus Segafredo Bologna e della Umana Reyer Venezia. Napoli resta in zona Final Eight con un percorso importante.

Milicic: "Sono contento della prestazione"

"Faccio i complimenti a coach Magro e a Brescia per la vittoria, sopratutto per aver sfruttato i nostri errori. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Nel finale abbiamo avuto la possibilità di rientrare con due triple aperte che purtroppo non sono andate a buon fine. Ringrazio, e faccio i complimenti ai nostri tifosi che ci hanno seguito in questa lunga trasferta supportando la squadra. Per portate a casa una gara del genere devi migliorare la difesa che per lunghi tratti della partita non è stata adeguata. Sono comunque contento della prestazione e faccio i complimenti ai miei giocatori ed al nostro staff.”

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Germani Brescia - Gevi Napoli 80-71

Parziali progressivi: 23-22, 41-38, 59-57

Brescia: Christon 6, Gabriel 5, Bilan 15, Burnell 15, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh, Akele 4, Porto. All. Magro

Napoli: Pullen 12, Zubcic 6, Ennis 13, Jaworski 5, De Nicolao 2, Owens 11, Sokolowski 11, Lever 11, Bamba, Mabor, Ebeling, Grassi. All. Milicic