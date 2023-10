Judo, Scutto dopo il successo: "Sono felice, ora punto agli Europei" La napoletana ha raccolto anche punti importanti nel ranking di qualificazione olimpica.

A poco meno di dieci giorni dagli Europei di Montpelier, Assunta Susy Scutto ha piazzato la zampata da campionessa. La napoletana si è imposta ieri nel Grand Slam di Abu Dhabi sbaragliando la concorrenza nella categoria dei 48 kg. Una vittoria di alto livello arrivata in finale grazie ad un magistrale “ippon” dopo appena trenta secondi.

“Sono molto contenta -ha commentato Assunta Scutto- Mi sono divertita, sono venuta qui senza aspettative con l’unico pensiero di divertirmi! Stavo molto bene, mi sentivo in grande forma. Adesso punto agli Europei della settimana prossima. Grazie come sempre al mio gruppo sportivo, le Fiamme Gialle. Grazie al mio coach Antonio Ciano… i risultati parlano, so che stiamo facendo un grande lavoro insieme. Grazie a tutta la nazionale che mi è vicina e tutte le persone che mi hanno seguita. Un abbraccio ad Andrea Palloni, mio preparatore qui presente, tutta la mia famiglia e come sempre il mio fidanzato Kevyn, che è sempre essenziale per me”.

Con la vittoria di Abu Dhabi Assunta Scutto ha conquistato ancora altri pensatissimi punti nel ranking olimpico che qualifica ai Giochi di Parigi 2024.

“Siamo venuti a prendere punti importanti e così è stato -ha commentato giustamente soddisfatto Francesco Bruyere, capoallenatore femminile- Susy e Ody (Giuffrida, anche lei vittoriosa nei 52 kg ndr) partivano da teste di serie numero uno, ma, come ho detto alla vigilia, una cosa è partire da una buona posizione e un’altra è arrivare in fondo.

Se a Baku Susy è riuscita a vincere non in condizione, qui ci ha dimostrato cosa può fare quando lo è: una gara spettacolare fatta di azioni tattiche precise e veloci con un tempismo perfetto e un’applicazione della tecnica varia ed ottimale”.