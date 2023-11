Scherma, Cuomo in raduno all'Acqua Acetosa in vista della Coppa del Mondo Il napoletano sta preparando la prima tappa che andrà in scena la prossima settimana a Berna.

La lunga stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi è iniziata e con la Coppa del Mondo è pronta ad entrare nel vivo. Occhi puntati sugli spadisti con la Campania che può contare sul talento di Valerio Cuomo che proverà a prendersi un posto sull’aereo per la capitale francese. Si parte nel prossimo week end da Berna in Svizzera per gli uomini, mentre le donne saranno impegnate a Legnano.

Il CT Dario Chiadò ha convocato spadisti e spadiste all’Acqua Acetosa a Roma per preparare il doppio evento. “Gestire l’entusiasmo nel modo giusto, e vivere quest’inizio di stagione come il seguito di quella scorsa, con lo stesso spirito positivo. Siamo nel pieno della Qualifica Olimpica e non c’è spazio né tempo per cali di concentrazione”.

Valerio Cuomo sarà in gara nella prova individuale dove cercherà l’acuto per iniziare al meglio e provare a riprendersi un posto nella prova a squadre. Al momento il quartetto dovrebbe essere formato da Cimini, Di Veroli, Santarelli e Vismara, ma le pedane di Berna possono dare occasioni e indicazioni importanti per il futuro.

Insieme al campione napoletano sono in raduno anche Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.

Di seguito tutte le tappe della Coppa del Mondi di spada

Spada maschile

10 – 12 novembre 2023 | Berna

7 -10 dicembre 2023 | Vancouver

26 -28 gennaio 2024 | Doha

22 – 24 febbraio 2024 | Heidenheim

10 -12 marzo 2024 | Budapest

22 -24 marzo 2024 | Buenos Aires

5 -7 maggio 2024 | Cali

17 – 19 maggio 2024 | Saint Maur