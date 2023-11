Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano ospita l'Energy Sistem Catania Suero: "ci hanno insegnato fin da piccole ad affrontare ogni impegno con grande concentrazione".

Big match ad Arzano! La Luvo Barattoli ospita l'Energy Sistem Catania in una sfida da non perdere. La gara è di quelle importanti, anche se da queste parti ogni incontro viene preparato senza lasciare nulla al caso. La squadra ha passato la settimana a lavorare sodo agli ordini di coach Antonio Piscopo ed è pronta a scendere in campo per giocare, divertirsi e soprattutto provare a vincere.

"La nostra mentalità è quella giusta" spiega la centrale Jazmin Suero. "Ad Arzano ci hanno insegnato fin da piccole ad affrontare ogni impegno con il massimo della concentrazione. Non esistono gare facili o avversari abbordabili, le sorprese in campo arrivano proprio quando si affrontano gare con la mentalità sbagliata. Ma qui fortunatamente non avviene mai”.

Arzano e Catania sono divise da un punto dodici contro undici ed entrambe arrivano imbattute a questa grande sfida. La Energy Sistem è reduce da un facile successo contro il Terrasini ed è intenzionata a fare risultato anche in casa della Luvo Barattoli.

“Hanno giocatrici brave ed esperte e sicuramente faranno di tutto per metterci in difficoltà. Queste gare sono davvero belle: per chi scende in campo per giocarle ed anche per tutti i tifosi nostri e loro che seguono dalle tribune o davanti ai monitor per essere comunque vicini alla squadra del cuore” conclude Jazmin Suero.

La gara fra Luvo Barattoli Arzano ed Energy Sistem Catania è in programma domani (sabato 11 novembre 2023) alle ore 16 all’Istituto Don Geremia Piscopo in via Napoli ad Arzano. Arbitri dell’incontro Raffaella Ayroldi e Andrea Tavano.

Prossimo turno domenica 19 novembre trasferta in casa del Crotone alle ore 18.