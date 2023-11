Juve Stabia: rinnovo con Pagliuca fino al 2025 Il club: "Incarna alla perfezione lo spirito di crescita e sviluppo del nostro club"

Guido Pagliuca ha rinnovato il suo contratto con la Juve Stabia. Il tecnico delle vespe, prime in classifica nel girone C di Serie C dopo quindici turni di campionato, ha prolungato l'accordo fino al 30 giugno 2025. La società di Castellammare punta forte sul toscano classe '76, protagonista nell'ottimo avvio stagionale della Juve Stabia, reduce dalla vittoria ottenuta a Messina (0-1) che domani sarà ospite dell'Avellino per l'ottavo di finale della Coppa Italia di Serie C.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con mister Guido Pagliuca fino al 30 giugno 2025. Pagliuca, che incarna alla perfezione lo spirito di crescita e sviluppo del nostro club, proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu tatuati addosso".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia