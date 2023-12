Judo, Grande Slam di Tokyo: Parlati bronzo nei 90 kg “Sono stati mesi duri, ci voleva proprio questa medaglia”.

Al Grande Slam di Tokyo uno dei protagonisti è stato Christian Parlati. Il judoka napoletano è riuscito a conquistare una preziosa medaglia di bronzo dopo una gara vissuta da protagonista nei 90 kg. L’azzurro ha superato Vlad Visan (Rou) per hansokumake; Fabian Kansy (Ger) grazie ad un ippon e Davlat Bobonov (Uzb) con un wazari. In semifinale è arrivata la sconfitta contro Sanshiro Murao (Jpn), che si è imposto grazie ad un hansokumake. A quel punto Parlati ha dovuto riorganizzare le idee per combattere nella finale per il terzo posto, dove grazie ad una grande prova ha avuto la meglio sul francese Axel Clerget che è stato penalizzato per tre volte.

“Sono stati mesi duri, fra infortuni e varie difficoltà nel recuperarli, ci voleva proprio questa medaglia. -ha commentato Christian Parlati- mi sono sentito sereno anche se non stavo proprio al 100% della mia forma, ma la gara è andata bene. Peccato magari per la semifinale che poteva andare in modo diverso, però sono felice per com’è andata la gara. Sicuramente su qualunque cosa c’è sempre da migliorare, ma per il momento va bene così. Il fattore ambientale indubbiamente offre a chi gioca in casa la spinta del pubblico, ma forse anche l’arbitraggio su questo aspetto può essere condizionato. E per quanto mi riguarda, se è andata diversamente con Bobonov la prossima volta forse andrà diversamente anche con Murao”.

Da segnalare la buona prova di Antonio Esposito negli 81 kg dove è stato sconfitto da Zelim Tckaev (Aze) con due wazari.