Italrugby U19, a Napoli sfida affascinante contro la Francia Gli uomini di Castagna affronteranno i pari età francesi al Villaggio del Rugby.

Tra Italia e Francia non c’è mai una sfida banale. Oggi alle 15:00 al Villaggio del Rugby di Napoli si confronteranno le due rappresentative under 19. Primo test del nuovo ciclo per la squadra guidata da Alessandro Castagna che se la vedrà subito contro una delle grandi scuole europee.

“In settimana abbiamo lavorato tanto su di noi e sul trovare la nostra identità -ha spiegato il capo allenatore alla vigilia-. Ci aspettiamo una partita dura, dovremo essere bravi a farci trovare pronti mentalmente ed a dare il nostro 100 per cento per tutta la partita. Sarà fondamentale il contributo di tutti e 26 i ragazzi coinvolti: ognuno dovrà mettere se stesso a disposizione del gruppo per innalzare la prestazione della squadra. Dovremo avere il desiderio e la determinazione di entrare in campo a testa alta e di sfidarli, per prendere coscienza dei nostri punti di forza e delle aree da migliorare a livello individuale e collettivo”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tiziano PASINI (Rugby Parabiago)

14 Diego FRANCHINI (Rugby Petrarca)

13 Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto Rugby) - capitano

12 Alfonso BELLINO (Verona Rugby)

11 Alessio PENSIERI (Fiamme Oro Rugby)

10 Riccardo FAVARETTO (Mogliano Veneto Rugby)

9 Giulio SARI (US Oyonnax)

8 Tommaso MUSSINI (Valorugby Emilia)

7 Darren Roberto LOW (Ealing Trailfinders)

6 Simone DEL VECCHIO (Rugby Experience L’Aquila)

5 Mattia MIDENA (Rugby Paese)

4 Pietro MELEGARI (Rugby Parma F.C. 1931)

3 Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970)

2 Damiano DI CENSI (Fiamme Oro Rugby)

1 Nicola BOLOGNINI (Rugby Rovigo Delta)

A disposizione

16 Pietro BETTINI (Rugby Parabiago)

17 Giacomo CASIRAGHI (Biella Rugby)

18 Giorgio Luca KAKALIASHVILI (Valorugby Emilia)

19 Filippo ANTICO (Rugby Petrarca)

20 Tommaso MUGNAINI (Rugby Colorno 1975)

21 Niccolò BENI (Biarritz Olympique)

22 Giulio MANCIULLI (Rugby Milano)

23 Samuele BORDINI (Rugby Parma F.C. 1931)

25 Gianluca MUGNAINI (Rugby Milano)

26 Matteo GAETANO (Unione Monferrato Rugby)

27 Francesco BORELLI (Valpolicella Rugby)

Foto: FIR Campania