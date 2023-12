Luvo Barattoli Arzano, domenica pomeriggio sul difficile campo di Teramo Silvestro: Pronte a dare il massimo anche nell’ultima gara della stagione.

Trasferta abruzzese per la Luvo Barattoli Arzano che domenica pomeriggio alle ore 17.30 è impegnata sul campo della Adriatica Press Futurate di Teramo. Settimana di lavoro intensa per la squadra di coach Antonio Piscopo che vuole chiudere il 2023 con un risultato in linea con quanto fatto vedere nel corso di un anno vissuto da protagonista.

Tutte le ragazze della rosa hanno sempre una gran voglia di fare bene, a prescindere dal valore delle avversarie, come spiega la palleggiatrice Marianna Silvestro: “Siamo molte motivate. Abbiamo voglia di rivalsa, dopo l’ultima partita che abbiamo perso al tie-break, nonostante abbiamo giocato ad armi pari. Stiamo preparando al meglio la gara dal punto di vista tecnico e tattico in palestra”.

La gara a Teramo è un inedito per questa categoria. Il team di casa è al settimo posto della graduatoria con 15 punti all'attivo, frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte ed alla pari dell'Arzano è motivata a vincere soprattutto perché al cospetto del pubblico amico.

“Sarà senz'altro una gara avvincente e piena di emozioni. Quest'anno il campionato è molto equilibrato -sottolinea la giovane atleta arzanese- e ogni sfida diventa una vera e propria battaglia all'ultimo pallone. Il calendario purtroppo non ci è molto favorevole affrontando una corazzata dopo l'altra ma noi siamo qui per giocare e fare bene!”.

Marianna Silvestro è uno dei prodotti del vivaio della Luvo Barattoli. Sempre pronta, all’occorrenza, per dare una mano alla collega di reparto Elisa Allasia: “Sono molto contenta -conclude Marianna- di come sta procedendo la mia stagione sportiva quest’anno. Infatti ogni volta che sono stata chiamata ad aiutare la squadra nel momento del bisogno, ho cercato di dare sempre il massimo ottenendo anche piccole soddisfazioni personali. Sono proprio queste che mi spingono a lavorare ancora più duramente in palestra nel corso delle settimane, così da non farmi trovare impreparata nelle prossime volte. In vista del nuovo anno mi propongo di fare ancora meglio, affinché tutte insieme possiamo raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione”.