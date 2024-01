Calciomercato Serie C: Oviszach saluta il Giugliano Petito al Picerno, Miceli alla Turris: le novità sul fronte uscite per i club

Novità di mercato in Serie C con Mirko Miceli che passa dalla Turris al Taranto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Sorrento ha ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Petito al Picerno. Stessa modalità per il trasferimento di Enrico Oviszach dal Giugliano al Crotone.

Il comunicato del Giugliano

"Oviszach all'FC Crotone. Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'FC Crotone il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach. L'attaccante classe 2001, resterà in gialloblù a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024".

Il comunicato del Sorrento

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Petito al Picerno. Il club rossonero ringrazia calorosamente Francesco per quanto fatto in questi due anni di permanenza (era arrivato dal Gladiator nel mercato invernale 2021/2022) nel corso dei quali ha contributo anche alla promozione in C della passata stagione. La società augura a Petito le migliori fortune professionali".

Il comunicato della Turris

"La S.S.Turris Calcio rende noto il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, di Mirko Miceli al Taranto. La società augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".