Juve Stabia: inibizione fino al 30 gennaio e ammenda per Lovisa Il direttore sportivo delle vespe era stato espulso nel corso del match col Giugliano

Matteo Lovisa, espulso nel corso del match pareggiato dalla Juve Stabia contro il Giugliano (0-0), è stato inibito fino a martedì 30 gennaio con ammenda di 500 euro. Nel post-gara il direttore sportivo delle vespe aveva espresso tutto il suo disappunto per la direzione arbitrale nella sala stampa del "Menti".

Dal comunicato con i provvedimenti del giudice sportivo

Dirigenti espulsi - "Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 gennaio 2024 ed € 500,00 di ammenda: Matteo Lovisa (Juve Stabia) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".