Juve Stabia, Lovisa: "Arbitraggio imbarazzante. Rigorini non ne chiediamo" Il ds: "Due rigori netti. Sicuro che arriveremo fino in fondo se ce lo permettono"

Pari a reti bianche tra la Juve Stabia e il Giugliano (0-0) e nel post-gara il direttore sportivo delle vespe, Matteo Lovisa, ha espresso tutto il suo disappunto per la direzione arbitrale: "La mia è una dichiarazione a caldo, ma anche a freddo. - ha affermato il ds della Juve Stabia - Intanto voglio fare i complimenti alla squadra e al mister per come hanno affrontato la gara. Penso che la Juve Stabia dovesse vincere nettamente, però se siamo questi sicuramente arriveremo in fondo. Poi, primi, secondi o terzi lo dirà il campo. Però volevo aggiungere una cosa, secondo me molto importante, che è l'ennesimo arbitraggio in casa imbarazzante e quando dico imbarazzante è fare un complimento. Ho qua la fotografia con me in occasione della mia espulsione. Non ha fischiato un rigore che hanno fatto una parata in area. Noi non chiediamo i rigorini o cose così".

"Sul rigore non si è nemmeno posto il problema di fischiarlo"

"In casa ogni domenica così: col Foggia così, col Sorrento così. Non è il problema il non fischiare il calcio di rigore, il problema è che ogni domenica buttano fuori un componente della panchina perché si alzano dalla panchina. Pensassero ad arbitrare. Non devo pensare a guardare la panchina della Juve Stabia: una domenica Pagliuca, una domenica Petrazzuolo, una domenica Lovisa. Oggi mi hanno detto 'ti ho cacciato perché eravate in troppo in piedi'. Ma da quando si caccia un direttore sportivo perché eravamo in troppi in piedi? Ma che roba è. Quindi, i rigorini degli altri non li chiediamo. Chiediamo robe normali, normalissime, però siamo la Juve Stabia. Oggi sul rigore non si è nemmeno posto il problema di fischiarlo. Non è un problema non darlo, il problema è non porsi nemmeno il problema. Su tre episodi importanti uno... qual è il problema di fischiarlo? Tutto qua. Se questo è l'andazzo da qui alla fine la Juve Stabia fa fatica ad arrivare in fondo. Anche oggi abbiamo giocato su 90 minuti 75 in area del Giugliano, quindi... Solo complimenti ai ragazzi. Poi, essere più cinici? Sì, ci mancherebbe e lo sappiamo. Non è che ci fa piacere sbagliare i gol a tre metri dalla porta".

"Uno nel primo tempo, uno nel secondo: due rigori netti"

"Assolutamente i complimenti ai ragazzi, ma vogliamo un po' più di attenzione. Dalla prima giornata è una caccia all'uomo in panchina con un'espulsione a domenica. Episodi di ammonizioni e rigori... cioè è troppo. Siamo arrivati alla ventiduesima. La Juve Stabia è prima dalla prima giornata. Penso che a livello di decisioni arbitrali favori pochi e niente. Ma non chiediamo quelli. Chiediamo un arbitraggio normale, ma almeno porsi il problema su tanti episodi dubbi di vedere che non è che sono sempre pazzi quelli della Juve Stabia, altrimenti diventa un problema. Ripeto: c'ho qua la fotografia. Ve la faccio rivedere. Piscopo calcia in porta e c'è una parata. La palla va nell'angolo. Russo è fermo. Il primo tempo? Non fatemelo rivedere, altrimenti mi innervosisco ancora di più. Tutto qua. Uno nel primo tempo, uno nel secondo... cioè due rigori netti. Poi la squadra deve essere più cinica? Sì, ci mancherebbe. Sono sicuro che arriveremo fino in fondo se ce lo permettono".