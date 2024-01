Giugliano: ecco Maselli dalla Juve Stabia Acquisto a titolo definitivo: il centrocampista ai tigrotti con un contratto su base biennale

Sergio Maselli ha salutato la Juve Stabia e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con il Giugliano. I tigrotti hanno acquistato a titolo definitivo dalle vespe il centrocampista classe 2001. Quattro presenze nel girone C e tre in Coppa Italia di categoria nella prima parte di stagione per Maselli.

I comunicati dei club

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto con SS Juve Stabia un accordo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Sergio Maselli. Il centrocampista classe 2001, ha firmato un accordo su base biennale.

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Sergio Maselli, classe ’01, al Giugliano Calcio 1928. La società ringrazia Sergio per il lavoro svolto in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali.

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928