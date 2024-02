Virtus Francavilla - Turris 0-0: equilibrio per i corallini, il tabellino Equilibrio a Francavilla Fontana, lunedì la sfida contro il Potenza per i biancorossi

Risultato di 0-0 tra la Virtus Francavilla e la Turris al "Nuovarredo Arena". Continuità per i corallini dopo la vittoria firmata in casa contro il Foggia. Lunedì (ore 20.45) i biancorossi affronteranno il Potenza al "Viviani".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Virtus Francavilla - Turris 0-0

V. Francavilla: Branduani, Monteagudo, Gasbarro (43’ st De Marino), Di Marco (43’ st Garofalo), Artistico, Neglia (42’ st Contini), Dutu, Carella (31’ st Biondi), Laaribi (17’ st Risolo), Macca, Ingrosso. All. Occhiuzzi. A disp. Carretta, Lucatelli, Polidori, Molnar, Agostinelli, Nicoli, Serio, Vapore, Accardi, Cardoselli

Turris: Marcone, Franco, D’Auria (17’ st De Felice), Maestrelli, Casarini, Contessa, Jallow (26’ st Siega), Panelli, Saccani, Ricci (34’ st Esempio), Pugliese. All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Serpe, Pavone, Nocerino, Onda

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Laaribi (VF), Gasbarro (VF), Monteagudo (VF), Ricci (T), De Felice (T), Siega (T)

Recupero: 1' pt, 4' st