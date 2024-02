Turris-Potenza 1-0: decisivo l'autogol di Hristov, il tabellino Sette punti in tre gare per i corallini, a -4 dalla zona salvezza diretta

La Turris vince contro il Potenza. Finale di 1-0 ed è decisivo l'autogol di Hristov al minuto 92. Seconda vittoria consecutiva in casa per la squadra di Menichini. La Turris ha conquistato 7 punti in 3 gare per la quota 28, a -4 dalla zona salvezza diretta.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Turris - Potenza 1-0

Marcatori: 47' st aut. Hristov

Turris: Marcone, Esempio, D’Auria (33’ st Giannone), Maestrelli, Casarini, Nocerino (34’ st Pavone), Jallow, Panelli (48’ st Ricci), Nicolao, Saccani, Pugliese. All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, Scaccabarozzi, Cum, Onda, Clemente

Potenza: Alastra, Steffè (46’ st Maisto), Caturano (32’ st Rossetti), Sbraga, Pace (46’ st Volpe), Verrengia, Hristov, Saporiti, Candellori, Asencio (19’ st Castorani), Hadziosmanovic (32’ st Spaltro). All. Marchioni. A disp. Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Armini, Mazzeo, Schiattarella, Petti

Arbitro: Madonia

Ammonizioni: Casarini (T), Steffè (P), Saporiti (P), Volpe (P), Verrengia (P)

Recupero: 1' pt, 4' st