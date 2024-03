Turris-Taranto 1-1: Zonta risponde a Contessa, il tabellino Gol al 65' e al 73': tutto in pochi minuti nell'equilibrio al "Liguori"

Finale di 1-1 al "Liguori" tra la Turris e il Taranto. Corallini avanti con Contessa al 65', ma il vantaggio biancorosso dura solo 8 minuti: pari al minuto 73 firmato da Zonta per il pari tra le due squadre nel match valido per il ventinovesimo turno del girone C di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Turris - Taranto 1-1

Marcatori: 65' Contessa (TU), 73' Zonta (TA)

Turris (3-4-3): Marcone; Maestrelli, Ricci (80’ Cocetta), Esempio; Saccani (76’ Cum), Scaccabarozzi, Casarini (60’ Franco), Contessa; Siega (76‘ De Felice), Jallow (80’ Maniero), D’Auria. All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Serpe, Giannone, Pavone, Nocerino, Onda, Clemente, Nicola

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici (70’ Zonta); Mastromonaco (42’ Valietti), Matera, Calvano, Ferrara (46’ Panico); Fabbro (46’ Orlando), Simeri, Kanoute (70’ De Marchi). All. Capuano. A disp. Loliva, Riggio, Ladinetti, Papaserio, Fiorani, Travaglini

Arbitro: Frascaro

Ammoniti: Maestrelli (TU), Mastromonaco (TA), Contessa (TU), Matera (TA)