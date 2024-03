Brindisi-Giugliano 0-0: tigrotti in 10 dal 18', il tabellino I gialloblu strappano il pari nel match valido per il trentunesimo turno di Serie C (girone C)

Pari a reti bianche tra il Brindisi e il Giugliano nella gara valida per la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Tigrotti in 10 dal 18' per l'espulsione rimediata da Romano.

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Brindisi - Giugliano 0-0

Brindisi: Antonino, Monti, Gorzelewski, Vantaggiato (64’ Bunino), Petrucci (64’ Speranza), Valenti (73’ Opoola), Guida, Labriola, Merletti, Falbo (46’ Galazzini), Bagatti (73’ Pagliuca). All. Losacco. A disp. Auro, Saio, Vona, Fiorentino, Speranza, Bunino, Bonnin, Spingola, Galazzini, Martorelli, Pagliuca, Opoola, Zerbo

Giugliano: Russo, Romani, Salvemini (81’ Di Dio), Oyewale, Gladestony, Berardocco, Valdesi (81’ Barba), Caldore, Cargnelutti, Ciuferri (71’ De Siena), Balde (46’ Giorgione). All. Bertotto. A disp. Baldi, Rob Coprean, Yabre, Sconamiglio, De Rosa, Boccia, Giorgione, De Siena, Maselli, Barba, Oviszach, Di Dio

Ammoniti: Merletti (B), Petrucci (B), Oyewale (G)

Espulso: 18' Romano (G)

Recupero: 1' pt, 4' st