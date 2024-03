Turris-Casertana 1-0: Contessa firma la vittoria dei corallini, il tabellino Falchetti battuti al "Liguori" con il gol del centrocampista al minuto 34

Alla Turris basta il gol di Contessa al minuto 34 per battere la Casertana e conquistare tre punti preziosi nell'obiettivo salvezza. Finale di 1-0 con la vittoria dei corallini sui falchetti al "Liguori": il centrocampista firma il vantaggio e il gol decisivo dopo la conclusione di Scaccabarozzi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Turris - Casertana 1-0

Marcatori: 34' Contessa

Turris (3-4-1-2): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani, Scaccabarozzi, Pugliese, Contessa; Siega (84' Maniero); D'Auria (72' Franco), Jallow (89' Ricci). All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Serpe, Giannone, De Felice, Pavone, Nocerino, Onda, Clemente, D'Alessio, Nicolao

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio (91' Paglino); Casoli (69' Rovaglia), Matese, Damian; Carretta (76' Turchetta), Montalto (46' Curcio), Tavernelli (69' Galletta). All. Cangelosi A disp. Marfella, Maiello, Soprano, Bacchetti

Arbitro: Virginio

Ammoniti: Maestrelli (T), Celiento (C), Sciacca (C), Contessa (T), Matese (C), Jallow (T)

Recupero: 1' pt, 6' st