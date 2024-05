Il derby campano è della Gevi Napoli: Givova Scafati ko (102-92) Coach Milicic: "I nostri tifosi sono fantastici, con loro è tutto più facile"

La Gevi Napoli ha battuto la Givova Scafati con il risultato di 102-92 nell'ultima giornata della stagione regolare della LegaBasket Serie A. Finale di 102-92 per gli azzurri sulla squadra gialloblu. "Volevamo chiudere la stagione con questa vittoria e a testa alta. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic, nel post-gara - Certamente anche questa partita è stata dura, strana giocarla senza un obiettivo importante. Abbiamo trovato energie per competere a buon livello e vincere contro Scafati questo derby. Siamo molto felici di finire così la stagione. Al termine della partita c’è stato un grande momento per me, una grande emozione. I nostri tifosi sono fantastici, con loro è tutto più facile. Hanno riconosciuto il nostro lavoro e questo non era per nulla scontato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Trentesima Giornata

Gevi Napoli - Givova Scafati 102-92

Parziali: 25-25, 31-21, 29-26, 17-20

Napoli: Pullen 13, Zubcic 20, Ennis 19, De Nicolao 2, Owens 3, Brown 11, Sokolowski 14, Lever 13, Bamba ne, Mabor Dut Biar 5, Saccoccia 2, Ebeling. All. Milicic

Scafati: Morvillo ne, Sangiovanni ne, Blakes 17, Gentile 10, Henry ne, Mouaha 5, Pinkins 13, Rossato 18, Robinson 17, Nunge 4, Pini 2, Gamble 6. All. Boniciolli

Arbitri: Sahin, Perciavalle, Noce