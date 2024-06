Atletica: Sibilio è vice campione d'Europa nei 400 ostacoli con record italiano Argento e gioia immensa per il napoletano classe '99: meglio di Mori nel 2001

Alessandro Sibilio è vice campione d'Europa nei 400 metri ostacoli a Roma 2024. Bellissima prova nella finale per il 25enne partenopeo che firma anche il record italiano: 47 secondi e 50 centesimi (47''93 il precedente personale), 4 centesimi in meno di Fabrizio Mori, campione del mondo a Siviglia nel 1999 e poi argento ad Edmonton con il 47''54 (10 agosto 2001).

Oro per Warholm, bronzo per Bengtstrom

Argento per Sibilio con l'oro conquistato dal norvegese Karsten Warholm, leader dei 400 ostacoli, campione olimpico, mondiale ed europeo in carica (46''98). Bronzo per lo svedese Carl Bengtstrom (47''94). Gioia per Sibilio che fa festa dopo tanti sacrifici per superare la serie di infortuni che ha condizionato il percorso. "Finalmente sono riuscito a tornare su grandi livelli e non voglio fermarmi": così il classe '99, lanciato ora verso i Giochi Olimpici con il titolo di vice campione europeo nei 400 ostacoli.