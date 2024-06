Gevi Napoli Basket: riecco Leonardo Totè "Non vedo l’ora di arrivare a Napoli per il suo pubblico, tra i più caldi della serie A"

La Gevi Napoli ha ufficializzato il nuovo accordo con Leonardo Totè. Il lungo classe '97 torna nel roster azzurro. "Sono veramente contento e carico per questa nuova avventura con Napoli. - ha spiegato Totè - Volevo ringraziare la società per avermi dato modo di essere presente nel nuovo progetto. Sono sicuro che la prossima sarà una bella stagione divertente, vincente e soprattutto di alto livello. Sono molto contento dell’intesa che si è creata con coach Igor Milicic e voglio ripagarla in ogni modo possibile. Non vedo l’ora di arrivare a Napoli per il suo pubblico, senza dubbio tra i più caldi della serie A. Ci vediamo prestissimo e forza Napoli".

Llompart: "Ha un grande futuro"

"Annunciamo l’arrivo di Leonardo Totè, come sempre dopo un profondo lavoro di scouting. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica sportiva, Pedro Llompart - Un giocatore che abbiamo seguito per tutta la stagione e che pensiamo non solo abbia un grande futuro davanti, ma anche un presente molto buono. Totè è un giocatore di alta capacità fisica e con un ottimo livello di gioco, capace di fare diverse cose in attacco e di avere un buon livello difensivo. Un giocatore ottimo per il gioco di Igor MIlicic".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket