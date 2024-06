La Juve Stabia blinda il ds Matteo Lovisa: "E' legato alla nostra piazza" Dopo i rumors di mercato la società ha rotto il silenzio sul direttore sportivo

L'incontro avuto a Nola con il presidente Andrea Langella è servito a spazzare ombre sul futuro. Matteo Lovisa proseguirà la sua esperienza alla Juve Stabia. Lo ha chiarito la società stabiese che, con una nota ufficiale, ha sgombrato il campo da ogni dubbio. Nelle ultime settimane, infatti, il nome del giovane dirigente friulano era stato accostato a diverse piazze (Catanzaro e Bari su tutte), anche a seguito di alcune fotografie pubblicate sui social che ritraevano Lovisa a pranzo con il presidente del Catanzaro. Un incontro di mercato, secondo quanto spiegato dalla Juve Stabia, che ha blindato pubblicamente il suo direttore, legato ancora da due anni contratto alle Vespe.

"Il direttore sportivo Matteo Lovisa precisa che, a seguito delle voci che si sono susseguite in questi ultimi giorni, le stesse sono infondate in quanto gli incontri erano legati a questioni di calciomercato", si legge in una nota diffusa dalla Juve Stabia. "Il direttore sportivo precisa che è in essere un contratto con la Juve Stabia e che dopo la magnifica stagione vissuta vuole continuare il percorso intrapreso per questo grande e glorioso club, affermando sempre di più i valori di correttezza e collaborazione. Altresì è sempre più forte il legame con la piazza stabiese e i tifosi, vera spinta verso i nostri successi".