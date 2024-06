Sorrento: opzione di riscatto esercitata per Riccardi Dal prestito firmato a gennaio al trasferimento a titolo definitivo a metà giugno

È ufficiale il riscatto da parte del Sorrento per Pasquale Riccardi. Dal prestito firmato a inizio gennaio dal Potenza al trasferimento a titolo definitivo per il centrocampista classe 2003.

Il comunicato ufficiale del club rossonero

"Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver esercitato l’opzione per il riscatto del calciatore Pasquale Riccardi, arrivato a gennaio in prestito dal Potenza. Riccardi, classe 2003, ora è a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Per lui nella passata stagione 13 presenze ed un gol in casa della Casertana".

Il comunicato ufficiale del Potenza

"Esercitata l’opzione per il riscatto del calciatore Pasquale Riccardi da parte del Sorrento Calcio 1945. La società Potenza Calcio rende noto l’avvenuto riscatto del Sorrento Calcio 1945 per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Riccardi. Potenza Calcio augura a Pasquale le migliori fortune, sia umane che professionali".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945