Sorrento: ecco la sede del ritiro estivo Dal 22 luglio fino alla vigilia del primo match di Coppa Italia

Il Sorrento svilupperà la preparazione estiva a Cascia per il terzo anno di fila. Via al ritiro dal 22 luglio con la chiusura alla vigilia della prima gara di Coppa Italia di Serie C. Saranno quattro i test in programma lungo la preparazione.

Il comunicato del club

"Per il terzo anno consecutivo sarà l’Hotel Roccaporena e Margherita nel comune di Cascia (Pg) la sede del ritiro precampionato del Sorrento, che si svolgerà dunque nella frazione che ha dato i natali a Santa Rita da Cascia. Lo staff e i calciatori rossoneri saranno ospiti della struttura dal 22 luglio fino alla vigilia della prima gara di Coppa Italia (attualmente in programma l’11 agosto). Nel periodo di permanenza in Umbria verranno disputati quattro test match utili per monitorare lo stato di forma della squadra. L’Hotel Roccaporena e Margherita è adiacente al campo in erba naturale che sarà teatro degli allenamenti del Sorrento ma è dotato anche di un campo di calcio a cinque, di una struttura coperta nella quale svolgere le sedute di lavoro in caso di pioggia e di una ampia palestra".