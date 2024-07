Juve Stabia, continuità nella nuova sfida in Serie B Conferenza stampa per il ds Lovisa e per il tecnico Pagliuca

La Juve Stabia ha ufficializzato nel pomeriggio il rinnovo con Matteo Bachini e l'ingaggio di Flavio Di Dio. In mattinata conferenza stampa verso la stagione 2024/2025 per il direttore sportivo Matteo Lovisa e per il tecnico Guido Pagliuca. Per il dirigente ritorno in B con le vespe e grande entusiasmo: "Dopo due anni in Serie C sono contento e siamo contenti di ritrovare la B. - ha spiegato Lovisa a OttoChannel - Siamo contenti di rivivere la Cadetteria e vogliamo costruire una squadra che possa onorare la città e ben figurare in questo campionato. Cerchiamo giocatori funzionali e vogliamo mantenere la struttura con cui abbiamo ottenuto la C. Adorante è un giocatore fondamentale, non accetteremo nessuna richiesta per lui".

Pagliuca: "Arrivati giocatori utili per le nostre idee"

Esordio in B, invece, per Pagliuca, reduce da un campionato splendido e il tecnico vuole replicare il gruppo compatto che ha conquistato un posto per la Cadetteria vincendo il girone C di Serie C: "Sono molto contento dei profili che sono arrivati. - ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa - Confermiamo lo status dello spogliatoio, il pensiero che abbiamo in tutte le componenti. Ogni giorno la quotidianità sarà decisiva per il nostro percorso".

Le note ufficiali del club gialloblu

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver prolungato il contatto del difensore, classe ‘95, Matteo Bachini, fino al 30 giugno 2026. Bachini, dopo la strepitosa stagione da poco terminata, si lega ancora di più ai nostri colori".

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell'attaccante, classe '02, Flavio Di Dio, fino al 30 giugno 2026. Il calciatore, nativo di Catania, è cresciuto calcisticamente tra Catania, Palermo e Bologna e ha vestito anche la maglia del Teramo, Picerno e Giugliano".