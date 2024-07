Gevi Napoli Basket: ecco Deane Alexander Williams "Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di avere il supporto dei nostri tifosi"

Deane Alexander Williams, ala classe '96, nativo di Bath (Inghilterra) è un nuovo giocatore della Gevi Napoli. "È un grande piacere far parte di questo club. Non vedo davvero l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico e tutti i componenti della società del Napoli Basket. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di avere il supporto dei nostri tifosi e di competere per il campionato in questa stagione!": ha affermato Williams ai canali ufficiali social del club.

Llompart: "È pronto sempre a fare ciò che l’allenatore chiede"

"Deane è un giocatore molto importante per noi, potrà giocare sia da 3 che da 4. Due anni fa Williams ha vinto la Champions League con il Bonn in Germania, dunque è un giocatore che sa come vincere e come aiutare la squadra a farlo e per noi è una qualità molto importante. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica della Gevi, Pedro Llompart - Con lui inseriamo un giocatore capace di fare cose per se stesso, ma che aiuta tanto la squadra, con grande capacità difensiva, e con gioco verticale. È pronto sempre a fare ciò che l’allenatore chiede, senza dubbio un giocatore perfetto per coach Milicic".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket