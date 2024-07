Giugliano: ufficiale il rinnovo di Danilo Russo Conferma nella rosa gialloblu per l'estremo difensore classe '87

Danilo Russo ha rinnovato il contratto il Giugliano: accordo fino al 30 giugno 2026, quindi su base biennale, per l'estremo difensore, classe '87, con i tigrotti. Definito un ulteriore prolungamento in casa gialloblu per una rosa in evoluzione e lanciata verso la preparazione estiva: prima parte allo stadio "Alberto De Cristofaro", la seconda a San Gregorio Magno.

La nota ufficiale del club gialloblu

"Rinnovo fino al 2026 per Danilo Russo. Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver raggiunto un'intesa con il calciatore Danilo Russo. Il portiere, classe 1987, ha sottoscritto un nuovo accordo contrattuale su base biennale".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928