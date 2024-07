Juve Stabia, rinforzi in società: Vincenzo Busiello è il nuovo Strategic Advisor Supporterà la società stabiese con l'obiettivo di creare valore economico

Dopo aver chiuso la collaborazione con Gabetti Sport, la Juve Stabia si riorganizza anche dal punto di vista societario. Il club stabiese ha, infatti, annunciato di aver affidato a Vincenzo Busiello il ruolo di Strategic Advisor.

"La S.S. Juve Stabia comunica che, per volontà del presidente Andrea Langella e dell'amministratore Filippo Polcino, Vincenzo Busiello entra a far parte della famiglia S.S. Juve Stabia 1907 come Strategic Advisor. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario, Busiello si specializza nell'affiancare aziende e privati nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari. Grazie alla sua competenza nell'analisi delle condizioni di mercato e nella definizione di strategie efficaci, è in grado di fornire ai suoi clienti una visione realistica e attuale, valutando le migliori offerte presenti sul mercato.

Come Consulente Strategico, si dedica alla creazione di valore e all'attuazione dei cambiamenti necessari per migliorare la competitività e la continuità dell'azienda. Fornendo consigli e soluzioni, intraprende azioni concrete e crea team di professionisti specializzati per soddisfare le esigenze e gli obiettivi dell'azienda. A Busiello il benvenuto!", l'annuncio della Juve Stabia.