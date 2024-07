Juve Stabia, cinque gol nel primo test stagionale. Da oggi ritiro a Capracotta Pagliuca ha schierato anche diversi calciatori arrivati dal mercato

Pur essendo calcio di luglio, Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha potuto ricavare qualche buona indicazione dall'allenamento congiunto disputato a Telese Terme dalle Vespe contro la Juve Stabia. I gialloblu si sono imposti 5-0 con le reti di Adorante e Mosti nel primo tempo e di Piovanello, Di Dio e D'Amore nel secondo tempo. Il tecnico della formazione stabiese ha provato anche diversi nuovi acquisti: da Matosevic a Tonin, passando per Varnier, Floriani Mussolini, Demirovic e Artistico. Nonostante i carichi effettuati in questa prima parte di stagione, Pagliuca ha ricevuto qualche risposta che potrà tornare utile in vista del campionato.

Da oggi, intanto, la Juve Stabia si trasferirà a Capracotta, comune molisano in provincia di Isernia, dove lavorerà fino al 24 luglio.

Così in campo:

Juve Stabia:

1° Tempo: Matosevic, Rocchetti, Bellich, Folino, Baldi, Leone, Buglio, Meli, Mosti, Tonin, Adorante.

2° Tempo: Esposito (75’ Signorini), D’Amore, Varnier, Bachini, Floriani Mussolini, Gerbo, Di Marco, Romeo (72’ Demirovic), Piovanello, Artistico, Piscopo (72’ Di Dio).

Reti: 3’ Adorante, 43’ Mosti, 70’ Piovanello, 79’ Di Dio, 86’ D’Amore