Juve Stabia, ecco gli orari e le date delle prime quattro giornate L'esordio casalingo sarà in concomitanza del turno infrasettimanale

Il cammino in serie B della Juve Stabia inizierà sabato 17 agosto alle 20.30 al San Nicola di Bari. La Lega di serie B ha, infatti, annunciato orari e date della partite in programma dalla 1^ alla 4^ giornata. Domenica 25 agosto, sempre alle 20.30, le Vespe saranno di scena a Catanzaro. L'esordio casalingo è fissato per mercoledì 18 agosto alle 20.30 quando al Menti arriverà il Mantova. Alla quarta giornata, infine, la Juve Stabia sarà di scena a Frosinone (domenica 1° settembre) alle 20.30.

Campionato Serie BKT 2024/2025 PROGRAMMA GARE 1ª - 4ª giornata

1a GIORNATA

Venerdì 16 agosto 2024

ore 20.30 BRESCIA - PALERMO

Sabato 17 agosto 2024

ore 20.30 BARI – JUVE STABIA

ore 20.30 PISA – SPEZIA

ore 20.30 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 20.30 SÜDTIROL - MODENA

Domenica 18 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – SASSUOLO

ore 20.30 CESENA - CARRARESE

ore 20.30 COSENZA – CREMONESE

ore 20.30 FROSINONE - SAMPDORIA

ore 20.30 REGGIANA – MANTOVA 8

2a GIORNATA

Venerdì 23 agosto 2024

ore 20.30 MODENA – BARI

Sabato 24 agosto 2024

ore 19.30 SÜDTIROL - SALERNITANA

ore 20.30 BRESCIA - CITTADELLA

ore 20.30 CREMONESE - CARRARESE

ore 20.30 PISA - PALERMO

ore 20.30 SAMPDORIA – REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO – CESENA

ore 20.30 SPEZIA – FROSINONE

Domenica 25 agosto 2024

ore 20.30 CATANZARO – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA - COSENZA

3a GIORNATA

Martedì 27 agosto 2024

ore 20.30 BARI - SASSUOLO

ore 20.30 CARRARESE - SÜDTIROL

ore 20.30 CITTADELLA - PISA

ore 20.30 CREMONESE - PALERMO

ore 20.30 FROSINONE - MODENA

ore 20.30 REGGIANA – BRESCIA

ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA

Mercoledì 28 agosto 2024

ore 20.30 CESENA – CATANZARO

ore 20.30 COSENZA - SPEZIA

ore 20.30 JUVE STABIA - MANTOVA

4a GIORNATA

Sabato 31 agosto 2024

ore 18.00 SAMPDORIA – BARI

ore 20.30 MODENA - CITTADELLA

ore 20.30 PISA - REGGIANA

ore 20.30 SASSUOLO - CREMONESE

ore 20.30 SÜDTIROL - BRESCIA

Domenica 1 ° settembre 2024

ore 20.30 CATANZARO - CARRARESE

ore 20.30 FROSINONE – JUVE STABIA

ore 20.30 MANTOVA - SALERNITANA

ore 20.30 PALERMO – COSENZA

ore 20.30 SPEZIA - CESENA