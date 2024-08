Juve Stabia: vicini Maistro e Thiam. In tre salutano le Vespe Prosegue il mercato della formazione stabiese in vista dell'esordio in campionato

In attesa di definire un doppio colpo in entrata, con il portiere Demba Thiam e il centrocampista Fabio Maistro vicini a vestire la maglia delle Vespe (alla Spal sarà ceduto a titolo definitivo Matteo Bachini), la Juve Stabia ha ufficializzato tre operazioni in uscita. Salutano la squadra di Guido Pagliuca i difensori D'Amore e Toma e il centrocampista Demirovic. Di seguito l'annuncio ufficiale:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione, a titolo temporaneo in prestito secco, del terzino sinistro Francesco D’Amore, classe ’04, che lo scorso anno ha totalizzato 3 presenze in campionato, 3 presenze in Coppa Italia siglando 1 rete e 1 presenza in Supercoppa e del centrocampista Elian Demirovic, classe ‘00, arrivato lo scorso 1 luglio che ha svolto i ritiri di Telese e Capracotta, al Legnago Salus. Inoltre si comunica la cessione a titolo definitivo del difensore centrale Robert Toma, classe 04’, al Legnago Salus.

La società ringrazia i tre calciatori per aver difeso i nostri colori sociali in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali", la nota diffusa dal club di Castellammare di Stabia.