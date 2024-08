La Curva Sud: "La Juve Stabia deve giocare al Menti" Invito a tutti i tifosi "per cercare di risolvere il prima possibile questo problema"

"Sabato alle ore 18. Difendiamo la nostra casa, il Romeo Menti": così la Curva Sud UJS ha lanciato l'appello alla tifoseria e agli appassionati verso il torneo di Serie B con il rebus legato all'impianto sportivo "È arrivato il momento di scendere in piazza e ribadire, ancora una volta, che la Juve Stabia deve giocare al Romeo Menti. Troppe volte, nel corso degli anni, noi stabiesi siamo stati deturpati del nostro patrimonio e della nostra storia, troppe volte abbiamo subito torti e offese gratuite alla nostra città. Sono anni che vediamo piccoli passi di miglioramento nella gestione del turismo con l'attracco di numerosi yacht di lusso e oggi per ultima la notizia meravigliosa della balneabilità del nostro lungomare. Sembra che si inizi a vedere un piccolo spiraglio, una piccola luce dopo anni di buio, come una fenice che dalle sue ceneri rinasce. Ma una cosa sembra passare inosservata a tutti... la questione stadio.

La Serie B è una categoria che abbiamo raggiunto dopo innumerevoli sacrifici e vogliamo a tutti i costi difenderla perché siamo convinti che possa rappresentare una svolta anche per la città di Castellammare. Castellammare di Stabia vive di calcio, ha bisogno di respirare l'aria di sport, l'aria della passione che solo la squadra della tua città ti può dare. Sabato la Curva Sud si riunirà alle ore 18 nei pressi della cassarmonica, luogo simbolo della città di Castellammare, per poi recarsi intorno alle ore 19 dal primo cittadino stabiese per avere un dialogo e per cercare di risolvere il prima possibile questo problema. Invitiamo tutti i tifosi della Juve Stabia ad unirsi alla nostra voce con un qualsiasi vessillo gialloblu. Invitiamo tutti i cittadini di Castellammare ad aiutarci in questa battaglia. Per Castellammare, per la Juve Stabia. Avanti stabiesi. A gamba tesa".