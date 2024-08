Sorrento: Musso protagonista nei test in Umbria Testa al mercato con profili già individuati dal club

Cinque gol in tre amichevoli e Antonino Musso è risultato come l'attaccante più prolifico del Sorrento nel corso dei test del ritiro estivo: un dato sottolineato dal club costiero nelle scorse ore sui canali ufficiali social. "Cinque centri per lui, a segno in tre gare (contro il Cascia, l’Atletico Ascoli ed il Pineto) aspettando l’esordio ufficiale con il Sorrento e la sfida di Picerno": così il Sorrento ha rimarcato la decisione della punta nei test precampionato. Sipario con il 4-1 contro il Pineto, ma il risultato non condiziona il giudizio della dirigenza rossonera. Il direttore sportivo del Sorrento, Alessandro Amarante, non ha nascosto il rammarico per il punteggio, legato però a diverse assenze e a un mercato che dovrà ancora garantire tasselli al tecnico Enrico Barilari. Il ds dei costieri ha già individuato i profili utili e punta all'accelerazione di mercato nelle prossime ore.