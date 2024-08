Juve Stabia: sprint con il ritorno di Thiam e l'arrivo di Maistro Diversi accordi ufficializzati dalla società di Castellammare

Sprint di mercato per la Juve Stabia che nelle scorse ore ha ufficializzato diverse operazioni. Il club gialloblu ha certificato l'arrivo a titolo definitivo di Fabio Maistro. Il centrocampista ex Salernitana, classe '98, si è legato alla Juve Stabia con un contratto biennale. Maistro dalla Spal, percorso da Castellammare verso Ferrara per Matteo Bachini, ceduto a titolo definitivo. C'è il ritorno di Demba Thiam: prestito con diritto di riscatto per l'estremo difensore nella serie di accordi tra la Juve Stabia e la Spal. C'è anche l'uscita di Flavio Di Dio. L'attaccante è stato ceduto in prestito all'Audace Cerignola.

I comunicati del club gialloblu

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dalla Spal, del centrocampista Fabio Maistro che si lega alla nostra società con contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Il calciatore, nato a Rovigo il 5 aprile del 1998, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina, ha poi vestito le maglie di Gavorrano (9 presenze), Rieti (37 con 5 reti), Salernitana (35 con 2 reti), Pescara (30 con 4 reti), Ascoli (32 con 3 reti) prima della sua ultima esperienza alla Spal dove ha giocato 66 gare segnando 8 reti. Felice per la nuova avventura, queste sono le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere qua, ringrazio il direttore per la fiducia che spero di ricambiare sul campo con le mie prestazioni. Vi aspetto numerosi allo stadio, forza Juve Stabia, forza Vespe.” Fabio ha scelto il 37 come numero di maglia".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla Spal, in prestito con diritto di riscatto, del portiere Demba Thiam, classe ’98, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nato a Dakar (Senegal), ritorna a vestire la maglia gialloblù dopo l’esperienza della scorsa stagione che lo ha visto scendere in campo 36 volte in campionato riuscendo a mantenere per 20 volte la porta inviolata totalizzando anche 2 presenze in Supercoppa. Entusiasta di essere di nuovo con noi, Demba dichiara: “ Sono molto contento di tornare a casa e non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni, al fianco dei nostri tifosi, in difesa dei nostri colori. Vi aspetto numerosi allo stadio per continuare il lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno, forza Juve Stabia”. Demba ha scelto il 20 come numero di maglia".

"La S.S. Juve Stabia comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Matteo Bachini, classe ‘95, alla Spal. Il calciatore, che alla seconda esperienza con la nostra maglia ha totalizzato 35 presenze in campionato, lascia le Vespe dopo aver difeso i nostri colori per 64 volte con 2 reti. La società ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrati la scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie B, e gli augura le migliori fortune professionali".

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo in prestito secco, delle prestazioni sportive, dell’attaccante, classe ’02, Flavio Di Dio, all’Audace Cerignola. La società ringrazia il calciatore arrivato lo scorso 1°luglio per l’impegno dimostrato e gli augura le migliori fortune professionali".