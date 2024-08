Picerno-Sorrento 2-0, Barilari: "Brutto avvio di ripresa" Antonio Potenza alla Scafatese e di Gennaro Severino all'Angri: operazioni in prestito

"C’è rammarico per il risultato, figlio di uno sciagurato avvio di ripresa": così Enrico Barilari ha commentato il ko rimediato dal suo Sorrento a Picerno (2-0) che ha determinato l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C. "Peccato perché nonostante fossimo rimaneggiati ci sono stati dei passi in avanti. - ha aggiunto il tecnico rossonero - Comunque sono soddisfatto dell’organico, abbiamo due settimane per crescere e migliorare ancora". Nel fratempo è ufficiale la cessione in prestito di Antonio Potenza alla Scafatese e di Gennaro Severino all'Angri.

Il comunicato del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver ceduto - a titolo temporaneo - le prestazioni sportive di Antonio Potenza alla Scafatese e di Gennaro Severino all’Angri. Il club rossonero ringrazia i due calciatori per l’impegno profuso in ritiro e augura ad entrambi una stagione ricca di soddisfazioni. In bocca al lupo".