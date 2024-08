Bari - Juve Stabia: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 20.30) la sfida al "San Nicola" per la prima giornata del campionato di Serie B

Per i residenti della provincia di Napoli solo il settore ospiti dello stadio "San Nicola": ecco quanto definito dal GOS verso Bari - Juve Stabia, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato alle 20.30, e per la prevendita biglietti relativa al match. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in seguito alla riunione del Gos che ha confermato le richieste del CASMS di adottare la vendita libera, da oggi, mercoledì 14 agosto, dalle ore 15:00 fino a venerdì, 16 agosto, alle ore 19:00 inizierà la vendita dei tagliandi per la gara Bari-Juve Stabia di sabato 17 agosto ore 20:30. - si legge nel comunicato della società gialloblu - Per i residenti della provincia di Napoli sarà possibile acquistare esclusivamente il tagliando, in vendita libera, presso il settore ospiti. L’acquisto dei biglietti é autorizzato attraverso il circuito online Ticketone al link sscbari.ticketone.it, il punto vendita più vicino per i residenti a Castellammare di Stabia é l’Agenzia Better Santa Maria la Carità, Via Scafati 16B. Il costo del tagliando é di Euro 16,00+ Euro 1,00 di prevendita".