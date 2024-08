Sorrento, Esposito: "Felice per l'esordio, a 16 anni non è da tutti" Calciomercato: Vitale dal Sorrento alla Cavese a titolo definitivo

"Sono felice per l’esordio, a sedici anni non è da tutti". Così Mattia Esposito, classe 2008, si è espresso per il debutto in maglia Sorrento nel match di Coppa Italia di Serie C giocato a Picerno dai costieri. "Ringrazio il mister e la società, il ritiro mi ha fatto crescere. Ora testa alla mia under 17", ha aggiunto Esposito per la grande soddisfazione e per la prospettiva nella stagione 2024/2025. Nel frattempo, il Sorrento ha comunicato il trasferimento a titolo definitivo di Gaetano Vitale alla Cavese. "Il club ringrazia Vitale per quanto fatto negli anni con la maglia rossonera, indossata prima in D e poi in C sempre con professionalità e spirito di sacrificio": ha spiegato la società rossonera nella nota ufficiale relativa al trasferimento di Vitale al sodalizio metelliano.