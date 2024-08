Juve Stabia, Thiam: "Dobbiamo scendere in campo senza pensare all'anno scorso" L'estremo difensore: "Il gruppo è molto unito, sembra che tutto sia rimasto uguale"

"Sono molto contento di essere ritornato, ringrazio il presidente ed il direttore che mi hanno voluto a Castellammare". Ecco le parole di Demba Ngagne Thiam in conferenza stampa. Rientro immediato per l'estremo difensore, decisivo per la promozione della Juve Stabia in Serie B: "Il gruppo è molto unito, sembra che tutto sia rimasto uguale. - ha aggiunto Thiam - Dobbiamo scendere in campo non pensando allo scorso anno e continuare il lavoro. Sabato a Bari aspettiamo numerosi i tifosi. Il campionato non si può giocare senza di loro". Sabato, con calcio d'inizio alle 20.30, la Juve Stabia sarà ospite del Bari al "San Nicola" per la prima giornata del campionato di Serie B.

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907