Juve Stabia, Maistro: "Contento di giocare di nuovo in serie B" Il centrocampista ex Spal: "Sarei contento di essere un idolo della tifoseria"

"Ringrazio il presidente, il direttore, il mister che mi hanno dato la possibilità di firmare con la Juve Stabia". Ecco le parole di Fabio Maistro nel corso della conferenza stampa di presentazione vissuta in compagnia di Demba Ngagne Thiam e del direttore sportivo delle vespe, Matteo Lovisa nella sala stampa del "Romeo Menti". "C’è entusiasmo qui, ho avuto due anni un po’ difficili, avevo bisogno di cambiare aria. - ha aggiunto il centrocampista ex Salernitana, reduce dall'avventura con la Spal - Sono contento di tornare in serie B, speriamo in un campionato importante, di dare una grande mano alla squadra. Sarei contento di essere un idolo della tifoseria".

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907