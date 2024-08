Juve Stabia, il ds Lovisa: "Il presidente mi permette di lavorare bene" "Gli eventi negativi ci saranno e lo sappiamo, speriamo il meno possibile"

"Siamo qui felici a presentarvi Fabio Maistro, durata biennale, e Demba Thiam con diritto di riscatto a nostro favore". Ecco il commento di Matteo Lovisa sull'arrivo di Maistro e sul ritorno di Thiam nella rosa della Juve Stabia. "La società in questi mesi ha fatto dei cambiamenti. - ha spiegato il direttore sportivo delle vespe nella conferenza stampa di presentazione - Il salto di categoria si è sentito grazie agli sforzi di tutti, in primis del presidente che mi permette in prima persona, e poi a tutti, di lavorare bene. Con il presidente ho un rapporto sano, c’è massima schiettezza e diciamo tutto con trasparenza. È un presidente non del luogo, che fa tanti sacrifici. Non so quanti presidenti lo farebbero. Gli eventi negativi ci saranno e lo sappiamo, speriamo il meno possibile. Con i nuovi ci vuole un attimo di tempo. I punti li fa la Juve Stabia e tutti giochiamo con lei".

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907