Sorrento: sprint allo stadio Italia verso l'esordio in campionato

"Ferragosto di lavoro allo stadio Italia": così il Sorrento ha presentato sui canali ufficiali social il percorso di avvicinamento alla prima gara di campionato. Sabato 24, con calcio d'inizio alle 18, al "Viviani" di Potenza, i costieri ospiteranno il Catania per la prima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Ieri la ripresa della preparazione per i rossoneri. "Caldo, sudore, fatica e sorrisi: il mix giusto per guardare con fiducia all’inizio del campionato": si legge nella nota del Sorrento Calcio 1945 che vive ore di lutto e di cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente Martino Pollio, che guidò il club con il fratello Antonino a metà degli anni Ottanta.