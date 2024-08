Bari - Juve Stabia: le formazioni ufficiali Le scelte di Pagliuca per la gara del "San Nicola" contro i biancorossi

Ecco le scelte di Longo e Pagliuca per la sfida in programma a partire dalle 20.30 al "San Nicola". La Juve Stabia è ospite del Bari per la prima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico delle vespe punta su Candellone e Mosti in attacco.

Così dal primo minuto

Serie B

Prima Giornata

Bari - Juve Stabia

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maiello, Benali, Dorval, Sgarbi, Sibilli, Lasagna. All. Longo. A disp. Pissardo, Mantovani, Maita, Matino, Novakovich, Astrologo, Manzari, Lulic, Akpa-Chukwu, Ricci, Morachioli, Faggi

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Floriani, Ruggero, Bellich, Folino; Andreoni, Leone, Buglio; Piscopo; Mosti, Candellone. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Rocchetti, Baldi, Mignanelli, Varnier, Pierobon, Meli, Gerbo, Maistro, Tonin, Artistico, Piovanello