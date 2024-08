Juve Stabia: esordio splendido in campionato, 3-1 sul Bari Bellich, Folino e Artistico: 2-0 all'intervallo, 3-0 nella ripresa, nel finale Ricci per l'1-3

La Juve Stabia apre in modo splendido il cammino nella Serie B 2024/2025. La squadra allenata da Pagliuca vince al "San Nicola" con il finale di 3-1. Vespe avanti con Bellich che al 24' si conferma implacabile con il colpo di testa su palla inattiva. Il raddoppio gialloblu arriva nel secondo minuto di recupero della prima frazione con Folino, ancora su calcio d'angolo. Gestione delle risorse per Pagliuca, Candellone spreca il tris, Thiam è bravo nella ripresa, al minuto 80 Artistico realizza il 3-0 e chiude i giochi, ma all'interno di una sfida che ha visto le vespe in controllo dopo le due reti firmate nel primo tempo. Nel terzo minuto di recupero della ripresa Ricci firma il gol dell'1-3.

Il tabellino

Serie B

Prima Giornata

Bari - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 24' pt Bellich (J), 47' pt Folino (J), 35' st Artistico (J), 48' st Ricci (B)

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli (14' st Ricci), Maiello (14' st Maita), Benali, Dorval; Sgarbi (1' st Novakovich), Sibilli (45' st Morachioli), Lasagna (27' st Manzari). All. Longo. A disp. Pissardo, De Giosa, Mantovani, Matino, Oliveri, Bellomo, Astrologo, Lulic, Akpa-Chukwu, Faggi

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Bellich, Ruggero (1' st Varnier), Floriani (1' st Rocchetti), Leone (43' st Meli), Buglio, Andreoni; Mosti; Candellone (31' st Artistico), Piscopo (20' st Pierobon). All. Pagliuca, A disp. Matosevic, Baldi, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Tonin, Piovanello

Arbitro: Collu

Ammoniti: 3' Folino (J), 36' Ruggero (J), 41' Floriani (J), 44' Buglio (J), 54' Sibilli (B), 57' Andreoni (J), 70' Varnier (J), 83' Pucino (B)

Recupero: 4' pt, 6' st