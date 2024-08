Bellich, Folino e Artistico: Juve Stabia di testa e cuore a Bari I gialloblu hanno iniziato il campionato replicando i valori con cui ha ottenuto la promozione

Finale di 3-1 e subito tre punti all'esordio: vittoria preziosa al "San Nicola" contro il Bari per la Juve Stabia. Solo il primo di 38 match lungo il campionato di Serie B, ma le vespe hanno impattato nel modo migliore al torneo cadetto rievocando i dettagli espressi nella scorsa stagione e presentando anche novità all'interno del sistema tattico.

Sacrificio e lettura utile nei momenti decisivi

In un avvio non semplice, alla spinta biancorossa la Juve Stabia ha risposto con il gruppo unito, di sacrificio, abile in ripartenza. Il colpo di testa di Bellich ha suggellato lo sforzo prodotto dall'undici gialloblu. Il difensore riparte in B dai valori offensivi certificati in terza serie. Lo stacco su palla inattiva si è rinnovato sul finale del primo tempo con Folino: Bari poco attento nella lettura, vespe che hanno colpito nel momento migliore per una gestione completa della ripresa. Thiam, prezioso nella promozione in C, è ripartito con la fascia di capitano e con la solidità mostrata nei 90 minuti del "San Nicola". Artistico ha blindato i tre punti a dieci dal termine con la stoccata del 3-0. Il gol dell'ex Ricci ha modificato solo il punteggio, ma non ha alterato minimamente sulla prima giornata di Serie B: la Juve Stabia ha strappato una vittoria di sicura autostima per l'obiettivo salvezza.