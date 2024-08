Napoli Basket, ecco Pangos. Primo allenamento al PalaBarbuto L'esterno: "Sono davvero emozionato di cominciare e di giocare per questa squadra"

Prime ore di lavoro al PalaBarbuto per la stagione 2024/2025 in casa Napoli Basket alla presenza del responsabile dell'area tecnica Pedro Llompart e del direttore sportivo Giuseppe Liguori. Nel gruppo azzurro c'era anche Kevin Pangos. L'ex Zalgiris, Cleveland Cavaliers e Milano si è detto emozionato per la nuova avventura sui canali ufficiali social. In compagnia di De Nicolao, Williams, Hall, Manning Jr, Woldetensae, Dreznjak, Copeland, Treier, Tote, Mabor e Saccoccia, Pangos ha iniziato la preparazione in vista della Supercoppa Frecciarossa 2024 e del prossimo campionato di Serie A. Per Napoli la prima amichevole è in programma il giorno 30 al PalaBarbuto contro l'Avellino Basket.

L'esterno: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Ciao tifosi di Napoli, sono appena arrivato in città e sono davvero emozionato di cominciare e di giocare per questa squadra, di fronte a voi tifosi. Non vedo l'ora di tutto ciò. Avremo bisogno del vostro supporto. Forza Napoli": così Pangos nel video caricato dal club partenopeo.