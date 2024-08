Juve Stabia Mania: alle 22.30 la prima puntata su OttoChannel Via al format legato al cammino delle vespe nel torneo cadetto

Ecco "Juve Stabia Mania": alle 22.30 su OttoChannel (canale 16) andrà in onda la prima puntata del format legato al cammino delle vespe nel campionato di Serie B. Conduce Carmine Quaglia, in studio Luca Esposito e Gianpaolo Esposito, in collegamento skype il direttore sportivo Danilo Pagni. Per la prima puntata ospite in studio il direttore sportivo della Cavese, Pasquale Logiudice.

Via al nuovo format legato alle vespe

Approfondimento sul percorso gialloblu nel torneo cadetto, aperto nel migliore dei modi con la vittoria ottenuta a Bari (finale di 3-1 al "San Nicola"). Il commento sul match della prima giornata, lo sguardo rivolto alla trasferta di Catanzaro con la gara in programma al "Ceravolo" domenica con calcio d'inizio alle 20.30, il rush finale di calciomercato e il punto sulla Serie B: tutto nel primo appuntamento a partire dalle 22.30 sul canale 16 e su ottochannel.tv.