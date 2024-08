Sorrento: ecco Cangianiello per la mediana Il centrocampista è reduce dalla stagione vissuta con la Lucchese

Simone Cangianiello è un nuovo calciatore del Sorrento. Il centrocampista classe 2004, reduce dalla stagione vissuta in maglia Lucchese, entra nella rosa a disposiizone di Enrico Barilari.

Il comunicato del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato, a partire dalla stagione 2024/2025, le prestazioni sportive di Simone Cangianiello. Centrocampista nato a Latina l’8 gennaio del 2004, Cangianiello è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Frosinone per poi trasferirsi lo scorso anno in prestito alla Lucchese. Nella scorsa annata ha collezionato 36 presenze nel girone B di Serie C (realizzando anche una rete contro la Juventus Next Gen) oltre a sei gettoni in Coppa Italia. Benvenuto Simone".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945