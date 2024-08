Juve Stabia - Mantova 1-0, Langella: "Orgoglioso di squadra e staff" Il presidente gialloblu: "Spero sia la prima e l'ultima a Piacenza"

"Sono veramente felice per i ragazzi, sono orgoglioso di loro. Hanno messo in campo tutta la loro professionalità, la loro umiltà e il loro agonismo. Sono fiero di loro". Così si è espresso Andrea Langella al termine di Juve Stabia - Mantova 1-0. "Sono felice per la vittoria. Ringrazio tutti i giocatori, il mister, il direttore. - ha spiegato il presidente delle vespe - Anche il Mantova si è espresso ad alto livello. È un campionato difficile e dovremo confermare questi valori lungo il torneo".

"Spero sia la prima e l'ultima al Garilli"

"Non ci dobbiamo illudere perché siamo un piccolo club, neopromosso e dobbiamo restare umili, vivere con pazienza. Resta un campionato difficile. Sono felice per i tifosi stabiesi, per chi era qui. Mi dispiace l'assenza per la Curva. Abbiamo la problematica dello stadio. Con tanto disagio siamo arrivati qui per portare avanti il nostro lavoro. Voglio ringraziare la città di Piacenza che ci ha accolto. Per un cavillo burocratico siamo qui e spero che sia la prima e l'ultima della Juve Stabia al Garilli, ma ringrazio l'amministrazione di Piacenza, il prefetto e tutte le autorità".