Juve Stabia, Pagliuca: "A Frosinone sfida ostica ma ho un gruppo straordinario"

”Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono andati via per quello che hanno dato in questi mesi". Lo ha detto Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, commentando il mercato e presentando la sfida in programma domani sera sul campo del Frosinone. "Il Frosinone è una squadra forte, per noi sarà una sfida che ci dà grande stimolo perché ci confrontiamo con una realtà importante", ha aggiunto l'allenatore della Juve Stabia che, dopo aver conquistato il primo posto con 7 punti nelle prime tre giornate, vuole allungare il periodo positivo. "Noi dobbiamo lavorare nel quotidiano e crescere attraverso gli allenamenti e mi fa piacere che il nostro pubblico riconosce che siamo una squadra che lotta, il supporto dei nostri tifosi è fondamentale. La squadra fisicamente sta bene, vediamo tra oggi e domani chi riusciamo a recuperare, ma c’è grande volontà da parte di tutti di esserci. Sappiamo che nel nostro percorso ci saranno ostacoli e momenti difficili, ma ho un gruppo straordinario e siamo pronti ad affrontarli”, ha concluso l'allenatore delle Vespe.