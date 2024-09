Frosinone - Juve Stabia 0-0, Andreoni: "Punto fondamentale" "Potevamo evitare diverse situazioni, ma la risposta è stata positiva"

"È stata una gara in cui abbiamo vissuto anche momenti di difficoltà, ma che abbiamo affrontato da squadra". Così Cristian Andreoni si è espresso al termine di Frosinone - Juve Stabia 0-1 allo "Stirpe": "È arrivata una grande risposta del gruppo, abbiamo portato a casa questo punto che è fondamentale".

"Pensiamo solo alla prossima gara"

Un solo gol subito in quattro gare: "Sono felicissimo per questo dato, lavoriamo tanto per cercare di tenere la porta inviolata. - ha aggiunto il difensore delle vespe - La qualità è cambiata rispetto alla Serie C, ma la risposta difensiva è uguale con gli attaccanti che sono i primi a partecipare alla fase difensiva. È un pari di testa e cuore. Ci siamo ritrovati anche in superiorità numerica, potevamo evitare diverse situazioni, ma la risposta è stata positiva. Avevano preso il gioco, siamo stati bravi a rimanere compatti. Le favorite? Ci sono Salernitana, Palermo, Cremonese, lo stesso Frosinone: il nostro obiettivo resta la salvezza e lavoriamo per dare il massimo di gara in gara. I tifosi? Siamo felicissimi, vedere un tifo del genere, in più di mille qui con questa spinta. È stato fantastico".